現役のディープインパクト産駒で唯一の重賞勝ち馬ディープモンスター（牡8＝池江）は香港G1チャンピオンズ＆チャターカップ（5月24日、シャティン芝2400メートル）に遠征する予定であることが28日、分かった。海外重賞初勝利を飾ったアミールトロフィー（カタール）に続いての世界挑戦。池江師は「今日（28日）帰厩して調整を進めていく。距離があった方がいいし、条件は合っていると思う」と語った。同レースには26日のクイ