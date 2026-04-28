山林に小学生の息子を遺棄したとして父親が逮捕された事件。警察は遺体が遺棄された可能性がある場所などに父親を立ち会わせ、供述の裏付けを進めています。 午前9時すぎ、安達優季（あだち・ゆうき）容疑者（37）を乗せた車が南丹警察署を出発しました。安達容疑者は、3月23日から4月13日までの間に、南丹市内の山林などに小学生の息子・結希（ゆき）さん（当時11）の遺体を遺棄した疑いで逮捕されました。 捜査関係者に