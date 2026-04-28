ロッテのドラフト1位・石垣元気投手が29日、タマホームスタジアム筑後で行われたファーム・リーグのソフトバンク戦に7回から2番手で登板し、1回を1安打無失点、2奪三振だった。3試合目のマウンドで初めて無失点。期待の右腕は「ブルペンの時からストレートとスプリットの感覚が良く、ある程度制球できていたので、自信を持って投げることができました。先頭打者を出してしまったのですが、ランナーを出してから冷静に投げるこ