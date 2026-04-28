上山市の50代の男性がパソコンの警告画面をきっかけに電子マネーをだまし取られる、いわゆる「架空料金請求詐欺」の被害にあい、警察が注意を呼びかけています。警察によりますと、被害に遭ったのは上山市に住む50代の男性です。男性は4月15日から16日までの間、自宅でパソコンを操作中、突然警告音が鳴り、画面に表示された「マイクロソフトサポートセンター」とする電話番号に連絡しました。すると、「マイク