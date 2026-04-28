タレントの熊切あさ美（45）が、6月19日にライフスタイル・フォトエッセイ『元祖崖っぷちアイドルの熊切あさ美が、全肯定BODYを手に入れた理由愛と筋肉と、ときどき涙』（主婦と生活社）を刊行する。【写真】鍛え抜かれた美ボディを惜しげもなく披露した熊切あさ美本書は、元祖「崖っぷちアイドル」として知られ、今年6月で46歳となる熊切の波瀾万丈な半生と、心身の美しさの秘訣に迫るライフスタイル・フォトエッセイ。いじ