大阪府庁で開かれたデジタルインフラの整備に関する協議会＝28日午後大阪府と大阪市は28日、「副首都」構想の実現に向けた機能強化の一環として、データセンターなどデジタルインフラの整備に関する協議会の初会合を府庁で開いた。官民で課題を共有して来年3月までに基本方針を策定する。協議会の会長を務める吉村洋文府知事は会合の冒頭で「デジタルインフラが整えば民間企業が集まる。新しいサービスをつくる大阪を目指した