こども家庭庁は２８日、医療機関での子どもらの性被害についての初の実態調査の結果を発表した。回答した施設の１５％が医療従事者による患者への身体接触や性的言動などの性的トラブルがあったと報告し、相手の患者の１割は１８歳以下だった。同庁は、子どもと接する業務に就く人の性犯罪歴を確認する新制度「日本版ＤＢＳ」の対象に医療機関を加えることを検討しており、さらに追加調査なども実施して判断する方針だ。調査