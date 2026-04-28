チームみらい党首の安野貴博氏の妻で東大文学部卒の才女黒岩里奈氏（35）が27日、日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。安野氏のプロポーズにダメ出しして、根負けの結果、結婚を受け入れたことを告白した。入学した東大でコミュニケーションに難がある「オタク同士の結婚」と語り、プロポーズに「（指輪の箱の）パカッに憧れて」いたことを明かした上で、安野氏が大学受験までに「ロマンチックをインストールされ