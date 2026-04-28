【モデルプレス＝2026/04/28】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜よる21時〜）に参加していたギャル雑誌「egg」モデルの“あいさ”こと細川愛沙が4月27日、自身のInstagramを更新。ショート丈Tシャツのコーディネートを披露した。【写真】「今日好き」出身美女「スタイル抜群で憧れ」ファン悶絶の新ヘア×へそ出しコーデ◆細川愛沙、美ウエストのぞくヘソ出しTシャツコーデ公開