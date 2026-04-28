２８日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初めて金メダルを獲得した「りくりゅう」こと、三浦璃来・木原龍一（木下グループ）組がこの日、都内で引退会見を開いたことを報じた。コメンテーターでリモート出演の元衆院議員・金子恵美氏は冒頭で木原が号泣するなどの会見の映像を見届けると「今シーズンの初めから引退を考えてらっ