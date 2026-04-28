日銀が利上げを見送りです。日銀は、政策金利を0.75％程度で据え置くことを決めました。中東情勢悪化の影響で原油価格の高騰が続く中、経済への影響を慎重に見極めるべきだと判断しました。一方、9人のうち3人の審議委員が利上げを提案し、金利の据え置きに反対しました。今回の会合では、原油価格上昇が物価を押し上げるとして、2026年度の物価上昇率の見通しを0.9ポイント引き上げ2.8％にしました。植田総裁：原油価格が高止まり