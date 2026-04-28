東京・千代田区のコンビニ店でシャンパンなどを盗んだとして、男女4人が逮捕されました。4人はアイドルグループのファンクラブを通じて知り合った仲間でした。【映像】連行される容疑者の様子無職の飯塚晃生容疑者（23）ら4人は、1月、千代田区にあるコンビニ店でシャンパンとウイスキー合わせて3本、およそ2万円相当を盗んだ疑いがもたれています。警視庁によりますと、4人は女性アイドルグループのファンクラブを通じて知