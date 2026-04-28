トランプ大統領の暗殺未遂事件を巡り、人気トークショー番組の司会者が、事件を予見するような発言で侮辱したとして、解雇を要求されました。【映像】トランプ氏「即刻クビにすべき」司会者の風刺に解雇要求力石大輔リポーター「ジミー・キンメル氏は事件の2日前、メラニア夫人に対し『未亡人の輝きがある』と揶揄していました」番組では事件現場となった夕食会をパロディし、トランプ一家を風刺しました。実際に未亡人にな