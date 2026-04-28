◇MLB ドジャース5x-4マーリンズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのロバーツ監督が試合後に、この日先発した山本由伸投手や明日先発する大谷翔平選手について語りました。ロバーツ監督はこの日、先発の山本投手が今季最短の5回で降板したことについて「今日はあまり調子がよくなかった。サンフランシスコでの試合でも初回は少し不安定だったが、その後は踏ん張って必要な場面でよい投球をしていた。でも今日は立ち