セブン-イレブンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。今回は、2026年4月28日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。いまだけアイスもお得に「1個買うと1個もらえる」キャンペーン5月4日まで購入対象となっている商品は、コカ・コーラ「い・ろ・は・す 天然水」「い・ろ・は・す シャインマスカット」（各540ml）です。1本購入すると、「い・ろ・は・す 天然水」（1020ml）1本と