4月28日発売 価格：770円 「週刊SPA! 5月5・12日合併特大号」のページ 【拡大画像へ】 扶桑社は、「週刊SPA! 5月5・12日合併特大号」を4月28日に発売した。価格は770円。 今号の表紙と「欲望凝縮フォトブック」には似鳥沙也加さんが登場。心地いいジャージやスウェットから、高潔さを感じられる身体をフォトブックで披露する。 「美女地図」には池本しおりさんが登場し