自動車部品大手のデンソーが、半導体大手のロームへの買収提案を取り下げることを決めました。 【写真を見る】｢シナリオ描けなかった｣ デンソーがロームへの買収提案 取り下げを決定 ロームは東芝･三菱電機とパワー半導体事業の統合に向けた協議 京都市に本社のあるロームは、電気自動車などに使われる「パワー半導体」と呼ばれる分野での高い技術力が強みで、デンソーは