オリエンタルランドはこの日の取引終了後、２７年３月期連結業績予想について売上高を７２４３億１２００万円（前期比２．８％増）、営業利益を１６０７億７６００万円（同４．５％減）と発表した。配当予想は１６円（前期１５円）とした。東京ディズニーシーの２５周年イベントを受け、入園者数やゲスト１人当たり売上高が増加すると想定。一方、人件費やホテル事業の修繕費などコスト増が利益面で重荷となる見通し