劇場アニメ『ひゃくえむ。』と、6月12日から14日まで愛知・パロマ瑞穂スタジアムで開催される「第110回日本陸上競技選手権大会」とのコラボレーションが決定した。 参考：『ひゃくえむ。』魚豊描き下ろしボックス＆パイロット版収録決定70分超えのメイキングも 本作は、『チ。―地球の運動について―』で手塚治虫文化賞マンガ大賞を史上最年少で受賞した魚豊の連載デビュー作『ひゃくえむ。』（講談