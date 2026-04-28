DJI Mic 2 Amazonのタイムセールで、DJIのワイヤレスマイク「DJI Mic 2」が通常価格3万7,400円のところ、20%OFFの2万9,919円でセール中だ。 DJI Mic 2は、トランスミッター2台とレシーバー1台からなる小型マイク。48kHz/24bitや32bitフロート収録のほか、環境音などを自動低減するスマートノイズキャンセリング機能を搭載。レシーバーを介さずに、スマートフ