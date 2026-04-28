【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ILLITが、4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』のタイトル曲「It’s Me」のMV第1弾ティザーを公開した。 ■順番にランダムカプセルを開けるILLIT 公開されたティザーで5人のメンバーは、不思議な緊張感が漂うなか、順番にランダムカプセルを開けていく。カプセルを確認する彼女たちの頭上には、喜び、悲しみ、怒りなど、様々な感情の絵文字が浮かび上がる。最後に