【その他の画像・動画等を元記事で観る】 tuki.が、2月に日本武道館にて行った人生初のワンマンライブ『NIPPON BUDOKAN ～承認欲求爆発～』のライブBlu-ray＆DVDが6月24日にリリースされる。 ■ギネス達成の瞬間も完全収録！ tuki.にとって初の単独ライブとなった本公演は全席完売で大きな話題を呼び、「ソロJ-POPアーティストによる初の一般公開・有観客公演で販売されたチケットの最多枚数」とし