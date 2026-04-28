28日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9465枚だった。うちコールの出来高が5021枚と、プットの4444枚を上回った。コールの出来高トップは6万2000円の531枚（170円安230円）。プットの出来高トップは5万5000円の466枚（36円安100円）だった。 コールプット 出来高前