28日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2820枚だった。うちプットの出来高が1643枚と、コールの1177枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の403枚（2円安19円）。コールの出来高トップは6万1500円の177枚（100円高1700円）だった。 コールプット 出来高前日比