28日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は93枚だった。コールの合計出来高は24枚。コールの出来高トップは5万9625円の12枚（3320円）だった。プットのの合計出来高は69枚。プットの出来高トップは5万5000円の40枚（1360円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格