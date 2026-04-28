中央製作所 [名証Ｍ] が4月28日大引け後(16:45)に業績・配当修正を発表。26年3月期の経常利益(非連結)を従来予想の3000万円→1億4000万円(前の期は2億4500万円)に4.7倍上方修正し、減益率が87.8％減→42.9％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益も従来予想の2000万円→1億3000万円(前年同期は1億9400万円)に6.5倍増額し、減益率が89.7％