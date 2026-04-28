シンポ [東証Ｓ] が4月28日大引け後(16:45)に決算を発表。26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比29.1％減の5.6億円に減った。 併せて、通期の同利益を従来予想の9.8億円→6.5億円(前期は9.8億円)に33.3％下方修正し、一転して33.2％減益見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益も従来予想の5.9億円→2.7億円(前年同