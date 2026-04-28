ホワイトソックスの村上宗隆内野手は27日（日本時間28日）、本拠地レートフィールドでのエンゼルス戦に「2番一塁」で先発出場。1点ビハインドの7回裏に、決勝点となる逆転3ランを放った。これで両リーグ単独トップの12号に到達。日本が誇る長距離砲のアーチ量産が止まらない。 ■「滞空時間6.1秒」の一発 この日の村上は、初回の第1打席に右前打で出塁。3試合ぶりの安打を記録すると、1点ビハインドで