急性大動脈解離のため入院し、手術を受けていた加茂市の藤田明美市長が退院しました。 加茂市によりますと、藤田市長は3月4日の市議会本会議に出席中に胸や背中の痛みを訴え、ドクターヘリで長岡市内の病院に搬送されました。検査の結果、急性大動脈解離と診断され、翌5日に手術を受け無事終了していました。その後順調に回復し、28日に市長本人から無事に退院したとの連絡があったということです。 今後は、自宅