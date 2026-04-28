2026年4月27日、シンガポール華字紙の聯合早報は、中国31省市区の26年1〜3月の域内総生産（GDP）成長率が出そろい、半数を超える省が全国平均を下回って地域間の格差が一段と拡大したと報じた。記事は、26日までに集計された結果として、1〜3月期の経済成長率が全国平均の5％を下回ったのは16省に上り、前年同期の10省から大幅に増えたと紹介。平均を下回った16省の多くが西部と東北地域に位置する一方、平均と同水準かそれを上回