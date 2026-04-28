中国南西部のチベット自治区ラサ市ダムシュン（当雄）県で4月27日、チベットヤクの全ゲノム選抜と体細胞クローンを組み合わせた複合育種技術の成果が発表されました。これは、中国の科学研究チームが3年間のたゆまぬ努力を経て開発した技術が成功したことを示しています。ラサ市ヤク遺伝資源・繁殖技術革新センターが同日、標高4300メートルの当雄県羊八井ヤク優良品種育成基地に併設されました。同センターはチベット（当雄）金糸