お笑いコンビ「フットボールアワー」の後藤輝基（51）が25日放送のカンテレ「フットマップ」（土曜後6・30）に出演。自身がハマっているYouTubeチャンネルを明かした。この日は、ゲスト出演した「チュートリアル」徳井義実が運転する車で、兵庫県西宮市の洋食店を訪れた一行。名物のハンバーグなどを注文して待つ間、後藤は「徳井の飯食うてるとこ、めっちゃ見てるわ〜」と切り出した。「いっつもな、1人で（カメラを）回し