◇MLB ドジャース 5x-4 マーリンズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)逆転サヨナラ打を放ったドジャースのカイル・タッカー選手が、喜びを語りました。ドジャースは2点を追う9回、1アウト1、2塁から大谷翔平選手がタイムリー2ベースを放ち1点差に。そして2アウト満塁からタッカー選手がセンターへ逆転サヨナラ打を放ち試合を決めました。タッカー選手は試合後、「翔平が大きな2塁打を打って1点差に詰めてくれた。終盤はみんな本