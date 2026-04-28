◇ファーム交流戦ソフトバンク0―1ロッテ（2026年4月28日タマスタ筑後）ソフトバンクのスチュワートジュニア投手（26）が、ロッテとのファーム交流戦で先発登板した。7回95球4安打1失点、9奪三振。最速は153キロだった。「最後の2イニングはすごく良い感じで投げられた。心身がちゃんと一致した」0―0の5回2死、高部に中安打と盗塁を許すと、続く岡大海に151キロの直球を捉えられて適時三塁打を浴び、先制点を与えた。