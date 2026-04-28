こども家庭庁は医療機関における患者（こども含むすべての年代）の性被害に関する初の実態調査の結果を4月28日公表しました。回答した医療機関のうち15.5％で患者への性的トラブルが発生、そのうち3分の1で実際に性被害が確認されたということです。ことし12月25日には「こども性暴力防止法」が施行される予定で、学校や保育所などや認定を受けようとする塾やスポーツクラブなどで、こどもへの性被害を防ぐ対策が義務づけられます