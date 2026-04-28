27日（月）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知が、5月1日（金）、2日（土）、3日（日）にかけて岡崎中央総合公園総合体育館にて行われる、SVリーグ男子CHAMPIONSHIP QuarterFinals 東京グレートベアーズ戦のイベント情報をクラブ公式サイトで発表した。 リーグ戦を29勝15敗とし3位で終えたSTINGS愛知は、リーグ戦21勝23敗の6位で終えた東京GBとクォ