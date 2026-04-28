28日（火）、株式会社ドットライン・スポーツは、運営するプロバレーボールチーム「千葉ドット」が、2026年4月1日付で、チームのGM（ぜネラルマネージャー）兼総監督として、飯塚初義氏が就任したことを発表した。 飯塚氏は、これまで習志野高校と順天堂大学の男子バレーボール部の監督を歴任。習志野高校では全国大会に35回出場するなど、同校を全国屈指の強豪校に