NHKAMでは5月4〜6日の3日間、情報リテラシー教育バラエティー番組の「ノリコとマテオ シェアする前のリテラシー」（前8・30）が放送される。フェイクニュースやAIによる偽動画、誹謗中傷など、“WITHSNS”の現代、情報トラブルは身近な課題。スマートフォンを手にした子どもたちも、情報を信じ、広め、傷つける側にもなりうる社会に生きている。今番組はNHKラジオのメディアリテラシーキャンペーン番組の一つ。小学生高