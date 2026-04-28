読売テレビ「情報ライブミヤネ屋」が２８日、放送され、終盤、お天気コーナーにゴージャスな女優が出演。視線をクギづけにした。藤原紀香で、赤いジャケット＆パンツのセットアップにまとめ髪、ピンと伸びた背筋で登場。くびれた腰の位置がとんでもなく高く、１７１ｃｍで立ち姿も美しい。珍しいレンズ雲の説明には「すごい」「へえー」と興味津々な様子で、天気コーナーにも全力投球だった。最後は、出演舞台「罠」（６月