◇パ・リーグ日本ハム2―1西武（2026年4月28日ベルーナD）日本ハムが西武に競り勝ち、連敗を4で止めた。この日、1軍に再昇格し「6番・中堅」で4月15日ロッテ戦以来の出場となったカストロが、全打点を挙げる活躍。投手陣も西武打線を1安打1得点に抑えた。新庄監督は連敗脱出に「ここから乗っていけたらいいし、連敗する時もあります。この連敗が逆に相手は嫌かもしれないしね。気持ち悪さはあるかもしれない」と、独特の