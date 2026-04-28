医療機関における性被害についてこども家庭庁が行った初めての実態調査で、回答した医療機関の約15％で、過去に性的トラブルがあったと回答したことがわかりました。こども家庭庁が2025年12月から2026年1月にかけて、5000の医療機関を対象に行った性被害に関する調査では、1113の医療機関から回答がありました。過去に性的トラブルが発生したことが「ある」と回答した医療機関は140件で、そのうち36件で、性的被害につながる行為が