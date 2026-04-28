ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が27日、初のラジオDJを務めた。27日から5月1日まで、韓国の公営放送MBCのFM4U「親しい友達放送班」のスペシャルDJを担当する。同番組は、複数のアーティストが交代でDJを担当し、午後10時から2時間、放送される。公式ホームページやMBCラジオアプリ「ミニ」で聴取でき、YouTube（ユーチューブ）チャンネル「アイドルラジオユニバース」では、映像付きラジオとして公開される。6月12日から