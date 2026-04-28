電力大手１０社と都市ガス大手４社は２８日、５月使用分（６月請求分）の電気・ガス料金を発表した。前月と同額の関西電力を除く計１３社で小幅な値上がりとなる。中東情勢の悪化に伴う燃料価格の高騰は６月以降に反映される見通しだ。一般的な家庭の電気使用量で、契約者が多い電力９社の「規制料金」は８〜２４円値上がりする。東京電力が前月より１８円高い８７９５円、中部電力は２４円高い８４８３円となる。最も安い九州