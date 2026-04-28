阪神は28日、富田蓮投手（24）と早川太貴投手（26）を出場選手登録した。富田は今季2度目の昇格。3日に初昇格したが、登板機会がなく翌4日に抹消となっていた。ファームでは6試合に登板し、0勝3敗で防御率5・40。26日のオリックス戦では、先発し2回2失点（1自責点）で敗戦投手となっていた。早川は開幕1軍スタートも、5試合で0勝1敗1ホールド、防御率6・35。13日に登録抹消された。16日のソフトバンク戦に先発し、5回3失点で