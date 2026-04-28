北朝鮮が今月発射試験を行った「火星-11ラ」弾道ミサイルについて、日本のミサイル防衛にも影響しかねない気になる情報が入ってきた。かなり違う「火星-11」と「火星-11ラ」北朝鮮は4月19日、金正恩総書記父娘立ち会いのもと、「改造戦術弾道ミサイル『火星-11ラ』型の戦闘部（＝弾頭）威力評価のための試射」を実施した。（朝鮮中央通信4月20日付）通常の弾道ミサイルは、ロケットで打ち上げ、噴射終了後は、弾道軌道（≒放物線）