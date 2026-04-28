元テレビ朝日社員の玉川徹氏は28日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。トランプ米大統領夫妻や政権幹部が出席してホワイトハウス近くのホテルで開かれた記者会の夕食会会場近くで発生した銃撃事件の容疑者が、事件直前に家族にあてたとされる犯行声明の内容について「トランプ政権のイラン攻撃に対する『暗喩』のように受け止めている」と述べた。複数の米メディアによると、同事件では、コール・