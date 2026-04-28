西武・平沢大河が、躍動している。平沢は15年ドラフト1位でロッテに入団し、将来はショートのレギュラーとして活躍が期待された中で、3年目に外野に挑戦してシーズン自己最多の112試合に出場。打率.213、5本塁打、32打点の成績を残し、レギュラーへ期待が高まった中で19年はポジションを掴むことができず。20年からは故障や打撃不振で思うような活躍ができず。23年は開幕二軍スタートも、4月8日に故障で離脱した荻野貴司に代