これは筆者自身の体験です。ゴールデンウィークに帰省するたび、夫の実家が田舎にあるため、不安が募ることがありました。スーパーや病院もほとんどなく、自然に囲まれた環境の中で、息子が2歳の時に起こった出来事が今でも心に残っています。息子の体調不良に対し、義母の冷静な対応が私に大切な教訓を与えてくれました。 田舎で起きた息子の緊急事態 ゴールデンウィークに帰省するた