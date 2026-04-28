ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来選手と木原龍一選手が、2026年4月28日に引退会見を行った。会見では、木原選手が冒頭から涙を見せ、SNSで注目が寄せられている。五輪の舞台を表す言葉は「涙」...「必ず泣いていたのかなと」会見冒頭、三浦選手が「皆様、この度は私たち三浦璃来・木原龍一組の......」と話し始めたところで、笑いながら木原選手に「もう、泣かな