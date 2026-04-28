コロナ禍以降、リモートワークが増え、猛暑日が続き、夏が長期化していることで日常着に変化が。暑い時期の通勤着に関する“きちんと感”の概念もゆるまり、涼しさや快適さを加えたアイテムを選ぶ人が増えてきました。そんな時代にマッチする、ラクなのにサマになるパンツを、人気ブランドの【プラステ】が提案。オンオフ問わずきれいめに決まる3本を、スタイリスト・太田恵理さんが試着してみました。 【プラステ】